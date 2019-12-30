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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Hocası kovuldu

Hocası kovuldu

Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Monaco, takımın başına Moreno'yu getirdi. Bu değişimin Onyekuru'nun transferini etkilemesi beklenmiyor.

Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Monaco, takımın başına Moreno'yu getirdi. Bu değişimin Onyekuru'nun transferini etkilemesi beklenmiyor.
  1. 30.12.2019
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