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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Özbek ile anlaşma

Özbek ile anlaşma

Eski başkan , alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti.

Eski başkan , alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti. İki başkan el sıkıştı. 2022'ye kadar ödeme planı üzerinden anlaştılar.

  1. 28.12.2019
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