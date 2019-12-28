Bruma bilmecesi

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Bruma önceki gün İstanbul'daydı. Sarı-kırmızılılar heyecanlanmıştı. Ancak Portekizli oyuncunun sadece Galatasaray için değil Başakşehir ile görüşmek üzere de İstanbul'a geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki PSV'li oyuncu ikinci devre Türkiye'de forma giyecek.