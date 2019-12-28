Bruma bilmecesi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Bruma bilmecesi

bilmecesi

Bruma bilmecesi

'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerden olan önceki gün İstanbul'daydı. Sarı-kırmızılılar heyecanlanmıştı.

'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerden olan önceki gün İstanbul'daydı. Sarı-kırmızılılar heyecanlanmıştı. Ancak Portekizli oyuncunun sadece Galatasaray için değil Başakşehir ile görüşmek üzere de İstanbul'a geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki PSV'li oyuncu ikinci devre Türkiye'de forma giyecek.

  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bruma bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN