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26 Aralık 2019, Perşembe
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Yanlış yaptı

Yanlış yaptı

Marca'nın anketinde 'nun 'a gelerek doğru bir tercih yapıp yapmadığı soruldu. Ankete katılanların yüzde 84'ü Kolombiyalı yıldızın hatalı karar verdiği yönündeki şıkkı işaretledi.

Marca'nın anketinde 'nun 'a gelerek doğru bir tercih yapıp yapmadığı soruldu. Ankete katılanların yüzde 84'ü Kolombiyalı yıldızın hatalı karar verdiği yönündeki şıkkı işaretledi.
  1. 26.12.2019
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