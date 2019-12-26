1 gol yakışmadı
İspanyol gazetesi Marca, Falcao’nun Türkiye’de kahraman gibi karşılandığını ama bunun hakkını veremediğini yazdı.
Radamel Falcao uzun süre forma giydiği İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. Marca Gazetesi, iki Kolombiyalı Falcao ve James Rodriguez hakkında uzun bir analiz yazısı yayınladı. Haberde 2019 yılının Falcao için pek de iyi geçmediği vurgulandı. 33 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi sevdası için dünyanın dört bir yanından gelen teklifleri reddettiği ve Galatasaray'ı tercih ettiği vurgulandı.
Yorum haberde, "Büyük bir hevesle beklediği Şampiyonlar Ligi macerasında aradığını bulamadı. Taraftarlar onu havaalanında kahraman gibi karşıladı ancak ilk yarı performansıyla hayal kırıklığı yarattı" denildi. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncunun yerel ligde sadece 1 defa ağları sarsabildiği bilgisi verilerek "Galatasaray'da kahraman gibi görülen böyle büyük bir karakter için 1 gol çok düşük" ifadesi kullanıldı.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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