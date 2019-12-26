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26 Aralık 2019, Perşembe
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1 gol yakışmadı

1 gol yakışmadı

İspanyol gazetesi Marca, Falcao’nun ’de kahraman gibi karşılandığını ama bunun hakkını veremediğini yazdı.

Radamel Falcao uzun süre forma giydiği 'da gündem olmaya devam ediyor. Marca Gazetesi, iki Kolombiyalı Falcao ve hakkında uzun bir analiz yazısı yayınladı. Haberde 2019 yılının Falcao için pek de iyi geçmediği vurgulandı. 33 yaşındaki futbolcunun, sevdası için dünyanın dört bir yanından gelen teklifleri reddettiği ve 'ı tercih ettiği vurgulandı.

Yorum haberde, "Büyük bir hevesle beklediği Şampiyonlar Ligi macerasında aradığını bulamadı. Taraftarlar onu havaalanında kahraman gibi karşıladı ancak ilk yarı performansıyla hayal kırıklığı yarattı" denildi. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncunun yerel ligde sadece 1 defa ağları sarsabildiği bilgisi verilerek "Galatasaray'da kahraman gibi görülen böyle büyük bir karakter için 1 gol çok düşük" ifadesi kullanıldı.

  1. 26.12.2019
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