Galatasaray'ın kabus sezonu
Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Galatasaray, Süper Lig'de de istediği sonuçları bir türlü alamazken adeta kabus gibi bir sezon yaşıyor.
Süper Lig'in mütevazı takımlarından Göztepe'ye de yenilen Galatasaray'ın düşüşünü gözler önüne çeviren istatistikleri:
GOL ATAMIYOR: Bu sezon ligde rakip fileleri sadece 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk 16 haftalar itibarıyla daha az golü en son 1981-82 sezonunda 14 golle atmıştı.
PUANLARI SAÇTI: 2010- 11'den sonra, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987- 88'den bu yana ilk 16 haftalar itibarıyla en düşük puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor. O sezon ilk 16 haftada G.Saray 20 puan toplamıştı bu sezon 24 puan topladı.
İLK KEZ YENİLDİ: Terim, Göztepe karşısına teknik direktör olarak çıktığı 9. maçta ilk yenilgisini aldı. Daha önce 8 maçı da kazanmıştı. İzmir ekibi ayrıca G.Saray'ı Süper Lig'de 17 sene sonra ilk kez mağlup etti.
HER YERDE: Galatasaray sadece deplasmanda değil Türk Telekom Stadı'nda da döküldü. Evinde 8 maçta sadece 4 galibiyet, deplasmanda da 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sahasında 41 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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