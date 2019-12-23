Galatasaray'ın kabus sezonu

Süper Lig'in mütevazı takımlarından Göztepe'ye de yenilen Galatasaray'ın düşüşünü gözler önüne çeviren istatistikleri:



GOL ATAMIYOR: Bu sezon ligde rakip fileleri sadece 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk 16 haftalar itibarıyla daha az golü en son 1981-82 sezonunda 14 golle atmıştı.



PUANLARI SAÇTI: 2010- 11'den sonra, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987- 88'den bu yana ilk 16 haftalar itibarıyla en düşük puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor. O sezon ilk 16 haftada G.Saray 20 puan toplamıştı bu sezon 24 puan topladı.



İLK KEZ YENİLDİ: Terim, Göztepe karşısına teknik direktör olarak çıktığı 9. maçta ilk yenilgisini aldı. Daha önce 8 maçı da kazanmıştı. İzmir ekibi ayrıca G.Saray'ı Süper Lig'de 17 sene sonra ilk kez mağlup etti.



HER YERDE: Galatasaray sadece deplasmanda değil Türk Telekom Stadı'nda da döküldü. Evinde 8 maçta sadece 4 galibiyet, deplasmanda da 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sahasında 41 maç sonra yenilgiyle tanıştı.