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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'ın kabus sezonu

Galatasaray'ın kabus sezonu

Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen , 'de de istediği sonuçları bir türlü alamazken adeta kabus gibi bir sezon yaşıyor.

Süper Lig'in mütevazı takımlarından 'ye de yenilen 'ın düşüşünü gözler önüne çeviren istatistikleri:

GOL ATAMIYOR: Bu sezon ligde rakip fileleri sadece 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ilk 16 haftalar itibarıyla daha az golü en son 1981-82 sezonunda 14 golle atmıştı.

PUANLARI SAÇTI: 2010- 11'den sonra, 'de üç puanlı sisteme geçilen 1987- 88'den bu yana ilk 16 haftalar itibarıyla en düşük puan topladığı ikinci sezonu yaşıyor. O sezon ilk 16 haftada G.Saray 20 puan toplamıştı bu sezon 24 puan topladı.

İLK KEZ YENİLDİ: Terim, Göztepe karşısına teknik direktör olarak çıktığı 9. maçta ilk yenilgisini aldı. Daha önce 8 maçı da kazanmıştı. ekibi ayrıca G.Saray'ı Süper Lig'de 17 sene sonra ilk kez mağlup etti.

HER YERDE: Galatasaray sadece deplasmanda değil Stadı'nda da döküldü. Evinde 8 maçta sadece 4 galibiyet, deplasmanda da 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Sahasında 41 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

  1. 23.12.2019
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