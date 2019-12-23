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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da rakamlar felaket

Galatasaray'da rakamlar felaket

Teknik direktör , maçı sonrası, "Girilebilecek her türlü pozisyona girdik" demesine rağmen G.Saray'ın Göztepe karşısında çektiği ilk isabetli şutun 78. dakikada Falcao'dan gelmesi dikkat çekti. 12 şutta 1 kez kaleyi bulabildi.

14 ortanın 4'ünde Cimbom ise 27'de 5 isabet sağlayabildi. Ayrıca bu sezon 'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım yüzde 26.9'la oldu. Sarı-kırmızılılar 16 haftada girdiği 26 gol pozisyonundan sadece 7'sinde gol yapabildi.

  1. 23.12.2019
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