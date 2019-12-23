Galatasaray'da rakamlar felaket

Göztepe 14 ortanın 4'ünde Cimbom ise 27'de 5 isabet sağlayabildi. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım yüzde 26.9'la Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 16 haftada girdiği 26 gol pozisyonundan sadece 7'sinde gol yapabildi.