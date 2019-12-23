Galatasaray'da rakamlar felaket
Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası, "Girilebilecek her türlü pozisyona girdik" demesine rağmen G.Saray'ın Göztepe karşısında çektiği ilk isabetli şutun 78. dakikada Falcao'dan gelmesi dikkat çekti. 12 şutta 1 kez kaleyi bulabildi.
Göztepe 14 ortanın 4'ünde Cimbom ise 27'de 5 isabet sağlayabildi. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de girdiği net gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi en düşük takım yüzde 26.9'la Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 16 haftada girdiği 26 gol pozisyonundan sadece 7'sinde gol yapabildi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Galatasaray'da rakamlar felaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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