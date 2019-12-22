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22 Aralık 2019, Pazar
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Böyle gitmez

Böyle gitmez

son haftalardaki kötü gidişatına dün deplasmanında da 'dur' diyemedi. 'ye konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, 'deki son 5 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sadece 5 puan toplayabildi.

G.Saray, bu sezon 'de ikinci kez (İlk maç 'tı) bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar dün akşamki mücadelede toplam 12 şut çekerken, bunlardan sadece 1'i isabetleydi. G.Saray'ın karşısında çektiği ilk isabetli şut 78'inci dakikada Falcao'dan geldi. Kolombiyalı oyuncu dün 4 şut çekerken, bunlardan sadece 1'inde isabet bulabildi. Falcao, Göztepe'yi de boş geçerken bu sezon 1 gol atabildi.

  1. 22.12.2019
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