Böyle gitmez
Galatasaray son haftalardaki kötü gidişatına dün İzmir deplasmanında da 'dur' diyemedi. Göztepe'ye konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, Süper Lig'deki son 5 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sadece 5 puan toplayabildi.
G.Saray, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez (İlk maç Beşiktaş'tı) bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar dün akşamki mücadelede toplam 12 şut çekerken, bunlardan sadece 1'i isabetleydi. G.Saray'ın Göztepe karşısında çektiği ilk isabetli şut 78'inci dakikada Falcao'dan geldi. Kolombiyalı oyuncu dün 4 şut çekerken, bunlardan sadece 1'inde isabet bulabildi. Falcao, Göztepe'yi de boş geçerken bu sezon 1 gol atabildi.
- 22.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Böyle gitmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.