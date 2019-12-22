Böyle gitmez

G.Saray, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez (İlk maç Beşiktaş'tı) bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar dün akşamki mücadelede toplam 12 şut çekerken, bunlardan sadece 1'i isabetleydi. G.Saray'ın Göztepe karşısında çektiği ilk isabetli şut 78'inci dakikada Falcao'dan geldi. Kolombiyalı oyuncu dün 4 şut çekerken, bunlardan sadece 1'inde isabet bulabildi. Falcao, Göztepe'yi de boş geçerken bu sezon 1 gol atabildi.