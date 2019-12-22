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22 Aralık 2019, Pazar
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bir harikaydı

Galatasaray bir harikaydı

Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan 'da 2 kupa kazandım. çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan 'da 2 kupa kazandım. çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.
  1. 22.12.2019
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