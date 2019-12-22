Galatasaray bir harikaydı
Aslan'ın eski futbolcusu Kostas Mitroglu, sarı-kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Yunan forvet "Avrupa'nın en harika kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 2 kupa kazandım. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarları çok tutkulu. Harika bir deneyimli" ifadelerini kullandı.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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