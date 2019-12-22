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22 Aralık 2019, Pazar
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Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

“Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz. Girilebilecek her pozisyona girdik, olmadı. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz”

G.Saray Fatih Terim karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, arka arkaya gelen aksaklıkları sınanma olarak ifade etti. Terim, "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin. Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz ama olmadı. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin" şeklinde konuştu. Terim şöyle devam etti: "59- 60'da Ömer'in düşürülmesi faul ise, 2. sarı kart olmalı. Daha oyun devam ediyor, 30-35 dakika bir zaman var ama maalesef... Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ama hep eksik oluyor. Burada söyleyebileceğimiz tek şey var, sabır. Yatanlar, doktorların girmesi, sakatlananlar ve buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Aynı şeyleri söyleyip, farklı sonuç bekliyoruz, onu da ancak deliler bekler"

  1. 22.12.2019
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