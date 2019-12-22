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22 Aralık 2019, Pazar
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Selçuk'la 74 dakika

Selçuk'la 74 dakika

bu sezon sakatlıklardan çok çekmişti. Teknik direktör , karşısında da eksikler nedeniyle tercih yapmakta zorlandı. Eksikler nedeniyle zorlanan Terim, forma verdiği ’a 74 dakika dayandı.

İmparator, orta alanda sakatlıkları olan Lemina ile Seri ve kadro dışı Nzonzi'nin yerine yine 'ı tercih etti. Tuzla ile oynanan kupa maçında Taylan'a şans veren Terim, karşısında tecrübeli isme forma verdi. 74 dakika sahada kalan Selçuk, G.Saray'ın golünde katkı vermesine rağmen oyunuyla yine sarıkırmızılı taraftarları hüsrana uğrattı. Tecrübeli oyuncu, 74'üncü dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

  1. 22.12.2019
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