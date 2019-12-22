Selçuk'la 74 dakika
Galatasaray bu sezon sakatlıklardan çok çekmişti. Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısında da eksikler nedeniyle tercih yapmakta zorlandı. Eksikler nedeniyle zorlanan Terim, forma verdiği Selçuk İnan’a 74 dakika dayandı.
İmparator, orta alanda sakatlıkları olan Lemina ile Seri ve kadro dışı Nzonzi'nin yerine yine Selçuk İnan'ı tercih etti. Tuzla ile oynanan kupa maçında Taylan'a şans veren Terim, Göztepe karşısında tecrübeli isme forma verdi. 74 dakika sahada kalan Selçuk, G.Saray'ın golünde katkı vermesine rağmen oyunuyla yine sarıkırmızılı taraftarları hüsrana uğrattı. Tecrübeli oyuncu, 74'üncü dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Selçuk'la 74 dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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