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Galatasaray'da flaş ayrılık! Nzonzi'den sonra o da gidiyor...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Nzonzi'den sonra o da gidiyor...
Sezona rüya gibi giren Galatasaray, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların yanına Babel, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi starları eklemişti... Sarı-kırmızılılar, 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da üstün başarı hedefiyle yola çıkarken, umduğunu bulamamıştı... Teknik direktör Fatih Terim, Steven Nzonzi'nin ardından takımdan gönderilecek ikinci ismi de belirledi! İşte Galatasaray ile bağını koparması beklenilen o yıldız... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
21 Aralık 2019 Cumartesi 10:31
Güncelleme: 21.12.2019 10:57
Sezona görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray, binlerce taraftarının önünde Falcao, Seri, Lemina, Nzonzi, Babel gibi yıldızlarla resmi sözleşme imzalayarak rakiplerine nispet yapmıştı...
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Teknik Direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamada, "Bir hayalim var" diyerek taraftarlarına Avrupa'da kupa istediğinin mesajını da vermişti...
Sarı-kırmızılılar, PSG ve Real Madrid'e karşı aldığı farklı mağlubiyetlerle vites düşürmüştü...
Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Kolombiyalı star Radamel Falcao'nun da yaşadığı ağır sakatlık, gol yollarındaki etkinin azalmasına sebep olmuştu...
Galatasaray, Süper Lig'de son olarak oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü karşılaşmasında en ağır darbesinin yemiş ve Terim'in bazı isimlerle kesin olarak yollarını ayıracaklarını, Ocak ayında bunu gerçekleştireceklerini aktarılmıştı...