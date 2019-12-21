Galatasaray'da flaş ayrılık! Nzonzi'den sonra o da gidiyor...

Sezona rüya gibi giren Galatasaray, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızların yanına Babel, Falcao, Seri, Nzonzi, Lemina gibi starları eklemişti... Sarı-kırmızılılar, 2 sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun ardından Avrupa'da üstün başarı hedefiyle yola çıkarken, umduğunu bulamamıştı... Teknik direktör Fatih Terim, Steven Nzonzi'nin ardından takımdan gönderilecek ikinci ismi de belirledi! İşte Galatasaray ile bağını koparması beklenilen o yıldız... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:31 Güncelleme: 21.12.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





