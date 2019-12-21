Galatasaray bir isimle daha söz kesti! 7.5 milyon...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlama yapmaya devam ediyor. Eski oyuncusu Onyekuru'yu renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, bir isim için daha ön protokol hazırladı. İşte detaylar...
21 Aralık 2019 Cumartesi 08:27
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, artık tamamen Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.
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Takımın kötü gidişatının ardından teknik direktör Fatih Terim bazı radikal kararlar almaya başlamış, ilk olarak da Fransız futbolcu StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.
Sarı-kırmızılılar yeni hamleler için devre arası transfer dönemini beklemeye geçti...
Terim ilk olarak, eski öğrencisi HenryOnyekuru'nun alınması için rapor vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim Monaco forması giyen Nijeryalı futbolcuda mutlu sona oldukça yakın.
Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, yerli transferinde ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı listesine almıştı.