Galatasaray bir isimle daha söz kesti! 7.5 milyon...

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlama yapmaya devam ediyor. Eski oyuncusu Onyekuru'yu renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, bir isim için daha ön protokol hazırladı. İşte detaylar...