Galatasaray taraftarının Gökhan Çıra olayına tepkisi çok sert oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilmişti. Tuzlaspor kadrosunda bulunan futbolcu Gökhan Çıra da maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yapmıştı. Ancak bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek kupa dışına ittiği karşılaşmada da Gökhan Çıra yine gündeme oturmuştu. Maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gökhan Çıra ve eşi Selin Ciğerci hem Galatasaray'dan hem de Fatih Terim'den özür dilemişti. Fakat Gökhan Çıra'nın bu hamlesi de Galatasaray taraftarının öfkesini dindirmedi. İşte Galatasaray taraftarının Gökhan Çıra olayına çok sert tepkisi...

21 Aralık 2019 Cumartesi 06:28 Güncelleme: 21.12.2019 06:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





