Tribünler doldu
Göztepe - G.saray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin Göztepeli futbolsever Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, 400 kadar G.Saraylı futbolsever de kale arkasından takımlarını destekledi.
Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İzmir Emniyeti, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, Göztepeli ve G.Saraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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