Tribünler doldu

Maçtan önce her iki tribün de oyuncuları tek tek çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İzmir Emniyeti, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, Göztepeli ve G.Saraylı taraftarların karşı karşıya gelmemesi adına büyük çaba sarf etti.