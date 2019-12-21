Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Galatasaray beklemediği bir mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. Maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. Ayrıca Dilmen, sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer gündemindeki Hatem Ben Arfa ve Club Brugge'e kiralanan Diagne ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 23:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





