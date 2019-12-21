Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Galatasaray beklemediği bir mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. Maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. Ayrıca Dilmen, sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer gündemindeki Hatem Ben Arfa ve Club Brugge'e kiralanan Diagne ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
21 Aralık 2019 Cumartesi 23:45
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Rıdvan Dilmen: Geçtiğimiz hafta ligin en kritik haftasıydı aslında. Galatasaray'da Fatih Terim önde baskılı başladı,böyle bir strateji belirlemiş.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Göztepe ise temaslı, göğüs göğüse oynayıp karşılık verdi. Maç Göztepe'nin istediği gibi dönmeye başladı.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Göztepe'nin iki oyun planı vardı: Savunma arkasına atılan toplar ve set oynarken kenara geldiler.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

"Galatasaray birçok şekilde pozisyon bulmaya çalıştı"

Galatasaray birçok şekilde pozisyon bulmaya çalıştı. 11'e 11 giden oyunda kontra atak silahına karşın Galatasaray'ın top kaybetmemesi lazım. Galatasaray'ın ise orta saha geçişlerine çok izin vermemesi lazım.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!


"Falcao 78. dakikada ilk kez kaleye tutan şutu var"


Kontrataklarda tutacağın oyuncu çabuk oyuncular olması lazım. Belhanda çabuk değil. Taktik faul yapacak konsantrasyonda değil.

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