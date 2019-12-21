Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Galatasaray beklemediği bir mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı. Maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı. Ayrıca Dilmen, sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer gündemindeki Hatem Ben Arfa ve Club Brugge'e kiralanan Diagne ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
21 Aralık 2019 Cumartesi 23:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Rıdvan Dilmen: Geçtiğimiz hafta ligin en kritik haftasıydı aslında. Galatasaray'da Fatih Terim önde baskılı başladı,böyle bir strateji belirlemiş.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Göztepe ise temaslı, göğüs göğüse oynayıp karşılık verdi. Maç Göztepe'nin istediği gibi dönmeye başladı.
Göztepe'nin iki oyun planı vardı: Savunma arkasına atılan toplar ve set oynarken kenara geldiler.
"Galatasaray birçok şekilde pozisyon bulmaya çalıştı"
Galatasaray birçok şekilde pozisyon bulmaya çalıştı. 11'e 11 giden oyunda kontra atak silahına karşın Galatasaray'ın top kaybetmemesi lazım. Galatasaray'ın ise orta saha geçişlerine çok izin vermemesi lazım.
"Falcao 78. dakikada ilk kez kaleye tutan şutu var"
Kontrataklarda tutacağın oyuncu çabuk oyuncular olması lazım. Belhanda çabuk değil. Taktik faul yapacak konsantrasyonda değil.