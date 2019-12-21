Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

Süper Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27'de Gassama'nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61'de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan zorlu karşılaşmada en dikkat çeken an ise Galatasaray'ın yıldızlarının arasındaki gerilim oldu. İşte detaylar ve gerilim...

21 Aralık 2019 Cumartesi 23:27 Güncelleme: 22.12.2019 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





