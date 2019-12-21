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Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi
Süper Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27'de Gassama'nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61'de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan zorlu karşılaşmada en dikkat çeken an ise Galatasaray'ın yıldızlarının arasındaki gerilim oldu. İşte detaylar ve gerilim...
21 Aralık 2019 Cumartesi 23:27
Güncelleme: 22.12.2019 13:12
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Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti.
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Karşılaşmanın 9. dakikasında CameronJerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.
İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi.
SON 5 MAÇTA 5 PUANDA KALDI
Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi.
Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.