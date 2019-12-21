Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

Süper Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9'uncu dakikasında Jerome'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27'de Gassama'nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Ancak 61'de sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan zorlu karşılaşmada en dikkat çeken an ise Galatasaray'ın yıldızlarının arasındaki gerilim oldu. İşte detaylar ve gerilim...
21 Aralık 2019 Cumartesi 23:27 Güncelleme: 22.12.2019 13:12
Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti.

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Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi.

Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

SON 5 MAÇTA 5 PUANDA KALDI

Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi.

Galatasaray maçına damga vuran görüntü! Yıldız isimler birbirine girdi

Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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