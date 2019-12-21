Fatih Terim'e Göztepe maçı sonrası istifa şoku!

Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği haftada kazanarak avantaj elde etmek isteyen Aslan, Göztepe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Göztepe bu sonuçla tam 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etmiş oldu. Galatasaray da 2-1'lik yenilgi sonrası 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte 5 puan alabildi. Maç sonunda ise Fatih Terim adeta istifa şoku yaşadı. Takımın oyunundan ve oyuncuların ruhsuzluğundan dert yanan Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istifaya davet etti.
21 Aralık 2019 Cumartesi 22:38
Güncelleme: 21.12.2019 22:42
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Süper Lig'de 16. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıkan Göztepe 3 puana ulaşırken, ligde 17 yıl sonra Galatasaray'ı iç sahada yenmeyi başardı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Galatasaray'ın golü 27. dakikada Lamine Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.