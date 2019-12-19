Şer odakları iş başında!

Tuzlaspor maçı sonunda koridorlara taşan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bilinçli ve organize bir kötülük olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan tüm olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır." Ayrıca Tuzla yöneticilerinin, Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'a yaptığı saldırı kınanırken, "Spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu adına tehlike unsurudur" ifadesi kullanıldı.