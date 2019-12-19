Şer odakları iş başında! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Şer odakları iş başında!

Şer odakları iş başında!

Şer odakları iş başında!

, Tuzlaspor maçı sonunda koridorlara taşan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bilinçli ve organize bir kötülük olduğu belirtildi.

, Tuzlaspor maçı sonunda koridorlara taşan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bilinçli ve organize bir kötülük olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan tüm olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır." Ayrıca Tuzla yöneticilerinin, Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'a yaptığı saldırı kınanırken, "Spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu adına tehlike unsurudur" ifadesi kullanıldı.
  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şer odakları iş başında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN