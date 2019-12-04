Alanya maçında sahada
Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Falcao, artık dönüş için gün sayıyor. İspanya'daki tedavisi tamamlanan ve Florya'da güçlendirme çalışmaları yapan yıldız futbolcunun, bugün yarın takıma katılması bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Falcao, artık dönüş için gün sayıyor. İspanya'daki tedavisi tamamlanan ve Florya'da güçlendirme çalışmaları yapan yıldız futbolcunun, bugün yarın takıma katılması bekleniyor. Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçtır forma giyemeyen Falcao'nun cumartesi akşamı oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.
HEDEF PSG MAÇI
Terim bu hafta Falcao'ya son dakikalarda şans verecek buna göre de PSG maçı için bir karar alacak. Hazır görünmesi halinde Fransa'da ilk 11'de olacak.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Alanya maçında sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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