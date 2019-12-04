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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Alanya maçında sahada

Alanya maçında sahada

Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Falcao, artık dönüş için gün sayıyor. 'daki tedavisi tamamlanan ve Florya'da güçlendirme çalışmaları yapan yıldız futbolcunun, bugün yarın takıma katılması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Falcao, artık dönüş için gün sayıyor. 'daki tedavisi tamamlanan ve Florya'da güçlendirme çalışmaları yapan yıldız futbolcunun, bugün yarın takıma katılması bekleniyor. 'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçtır forma giyemeyen Falcao'nun cumartesi akşamı oynanacak Aytemiz karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

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Terim bu hafta Falcao'ya son dakikalarda şans verecek buna göre de maçı için bir karar alacak. Hazır görünmesi halinde 'da ilk 11'de olacak.

  1. 4.12.2019
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