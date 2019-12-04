Alanya maçında sahada

Sakatlığı nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalan Falcao, artık dönüş için gün sayıyor. İspanya'daki tedavisi tamamlanan ve Florya'da güçlendirme çalışmaları yapan yıldız futbolcunun, bugün yarın takıma katılması bekleniyor. Süper Lig'de 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçtır forma giyemeyen Falcao'nun cumartesi akşamı oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor.

HEDEF PSG MAÇI

Terim bu hafta Falcao'ya son dakikalarda şans verecek buna göre de PSG maçı için bir karar alacak. Hazır görünmesi halinde Fransa'da ilk 11'de olacak.