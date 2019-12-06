Celta Vigo'ya iade
Sıkıntılı günler geçiren ve ocak ayını işaret eden Fatih Terim, takıma ilk neşteri devre arasını beklemeden vuruyor. Terim, bugüne kadar bekleneni veremeyen ve Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sahanın en çok tepki çeken oyuncularından birisi olan Emre Mor'u kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Celta Vigo'ya iade haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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