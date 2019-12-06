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06 Aralık 2019, Cuma
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Celta Vigo'ya iade

Celta Vigo'ya iade

Sıkıntılı günler geçiren ve ocak ayını işaret eden , takıma ilk neşteri devre arasını beklemeden vuruyor. Terim, bugüne kadar bekleneni veremeyen ve Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sahanın en çok tepki çeken oyuncularından birisi olan 'u bırakmaya hazırlanıyor.

Sıkıntılı günler geçiren ve ocak ayını işaret eden , takıma ilk neşteri devre arasını beklemeden vuruyor. Terim, bugüne kadar bekleneni veremeyen ve Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sahanın en çok tepki çeken oyuncularından birisi olan 'u bırakmaya hazırlanıyor. Emre'nin devre arasında sözleşmesinin fesih edileceği ve Celta Vigo'ya geri gönderileceği belirtiliyor.
  1. 6.12.2019
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