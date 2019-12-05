Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde yaşayacağı değişim için gün sayan Galatasaray'a bir şok da transferden geldi. Sarı kırmızılılar istenilen gidişattan uzak bir görüntü sergilerken son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında alınan 2-0'lık mağlubiyet sabırları taşırdı. Hemen bir acil durum planı üzerine yoğunlaşan Galatasaraylı kurmaylar, transfer listesi üzerinden düğmeye basma kararı aldı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve gelen son dakika haberi adeta yıktı. İşte devre arası planını bozan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...