Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...
Ara transfer döneminde yaşayacağı değişim için gün sayan Galatasaray'a bir şok da transferden geldi. Sarı kırmızılılar istenilen gidişattan uzak bir görüntü sergilerken son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında alınan 2-0'lık mağlubiyet sabırları taşırdı. Hemen bir acil durum planı üzerine yoğunlaşan Galatasaraylı kurmaylar, transfer listesi üzerinden düğmeye basma kararı aldı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve gelen son dakika haberi adeta yıktı. İşte devre arası planını bozan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...
5 Aralık 2019 Perşembe 16:04
Güncelleme: 05.12.2019 16:12
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Galatasaray'da sular ısınmaya başlıyor ve kötü gidişatı etkileyen isimler üzerinde tasarruf alınmaya başlanacak.
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Bu konu özelinde verim sağlanamayan isimler satışa açık konuma getirilirken diğer yandan da gelmesi beklenen isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor...
Belhanda, Nagatomo ve Mariano satışa çıkarılırken gelecek para sonrası hamlelere başlanacaktı.
PLANLAR ALT ÜST OLDU!
Ancak yaşanan son dakika gelişmesi her şeyi adeta alt üst etti!
Transfer listesinde bulunan isimlerden biri olan yıldız oyuncu cephesinden gelen haber sarı kırmızılıları yıktı.