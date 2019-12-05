Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde yaşayacağı değişim için gün sayan Galatasaray'a bir şok da transferden geldi. Sarı kırmızılılar istenilen gidişattan uzak bir görüntü sergilerken son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında alınan 2-0'lık mağlubiyet sabırları taşırdı. Hemen bir acil durum planı üzerine yoğunlaşan Galatasaraylı kurmaylar, transfer listesi üzerinden düğmeye basma kararı aldı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve gelen son dakika haberi adeta yıktı. İşte devre arası planını bozan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...

5 Aralık 2019 Perşembe 16:04 Güncelleme: 05.12.2019 16:12
Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Galatasaray'da sular ısınmaya başlıyor ve kötü gidişatı etkileyen isimler üzerinde tasarruf alınmaya başlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Bu konu özelinde verim sağlanamayan isimler satışa açık konuma getirilirken diğer yandan da gelmesi beklenen isimler üzerinde yoğun mesai harcanıyor...

Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Belhanda, Nagatomo ve Mariano satışa çıkarılırken gelecek para sonrası hamlelere başlanacaktı.

Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

PLANLAR ALT ÜST OLDU!

Ancak yaşanan son dakika gelişmesi her şeyi adeta alt üst etti!

Galatasaray'a bir şok da transferden! Fenerbahçe...

Transfer listesinde bulunan isimlerden biri olan yıldız oyuncu cephesinden gelen haber sarı kırmızılıları yıktı.

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