Cengiz: İnce bir gönderme!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün sosyal medyada ilgi çeken görsel ile ilgili olarak, "İnce bir gönderme yaptık. Bu görsel çok şeyi ifade ediyor, bence düzeyli bir tepki" yorumunu yaptı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün sosyal medyada ilgi çeken görsel ile ilgili olarak, "İnce bir gönderme yaptık. Bu görsel çok şeyi ifade ediyor, bence düzeyli bir tepki" yorumunu yaptı. Transfer için ocak ayını beklediklerini belirten Cengiz, "Uçağı 8 gecikmesine rağmen 40 bin kişiyi karşısında gören Falcao, buna layık olmak için kendisine aşırı yüklendi" diye konuştu.
- 4.12.2019
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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