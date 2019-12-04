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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Cengiz: İnce bir gönderme!

Cengiz: İnce bir gönderme!

 Başkanı , dün ilgi çeken görsel ile ilgili olarak, "İnce bir gönderme yaptık. Bu görsel çok şeyi ifade ediyor, bence düzeyli bir tepki" yorumunu yaptı.

Başkanı , dün ilgi çeken görsel ile ilgili olarak, "İnce bir gönderme yaptık. Bu görsel çok şeyi ifade ediyor, bence düzeyli bir tepki" yorumunu yaptı. için ocak ayını beklediklerini belirten Cengiz, "Uçağı 8 gecikmesine rağmen 40 bin kişiyi karşısında gören Falcao, buna layık olmak için kendisine aşırı yüklendi" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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