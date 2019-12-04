Gomis’ten mesaj var

Diagne gibi Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Gomis de geri dönmek için harekete geçti. Al Hilal kulübü ile mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun, bonservisini gelmek için yönetime ve teknik heyete haber yolladığı iddia edildi. Diagne, Falcao ve Andone'nin durumlarının belirsiz olması nedeniyle Gomis'e bir yanıt verilmediği belirtildi.