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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’ten mesaj var

Gomis’ten mesaj var

Diagne gibi 'ın unutulmaz golcüsü de geri dönmek için harekete geçti.

Diagne gibi 'ın unutulmaz golcüsü de geri dönmek için harekete geçti. Al Hilal kulübü ile mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun, bonservisini gelmek için yönetime ve teknik heyete haber yolladığı iddia edildi. Diagne, Falcao ve Andone'nin durumlarının belirsiz olması nedeniyle Gomis'e bir yanıt verilmediği belirtildi.

  1. 4.12.2019
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