Gençler göreve
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Babel, Luyindama ve Şener maçta forma giyemeyecek. Fatih Terim'in Taylan, Emir, Atalay, Yunus, Erencan, gibi isimlere ilk kez onbirde şans vermesi bekleniyor.
SAKATLIK RAPORU
Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıklandı.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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