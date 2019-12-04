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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Gençler göreve

Gençler göreve

, 5. tur ilk maçında bugün 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

, 5. tur ilk maçında bugün 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Sakatlıkları bulunan , Florin Andone, Babel, Luyindama ve Şener maçta forma giyemeyecek. 'in Taylan, Emir, Atalay, Yunus, Erencan, gibi isimlere ilk kez onbirde şans vermesi bekleniyor.

SAKATLIK RAPORU

Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar, Lemina'nın ise sağ arka uyluk adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıklandı.

  1. 4.12.2019
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