Atalay sabah var akşam yok

Dün gündüz ilk 11'de olan Atalay Babacan, akşam saatlerinde kadrodan çıkarılıp yerine Selçuk ilave edildi. Atalay ile birlikte Mustafa Kapı ve Işık Kaan da kadroya alınmadı. Genç oyunculardan Celil, Süleyman, Emir, Gökhay ve Eren Can Tuzla maçı kadrosunda kendilerine yer buldular.