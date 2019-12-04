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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Atalay sabah var akşam yok

Atalay sabah var akşam yok

Dün gündüz ilk 11'de olan , akşam saatlerinde kadrodan çıkarılıp yerine ilave edildi.

Dün gündüz ilk 11'de olan , akşam saatlerinde kadrodan çıkarılıp yerine ilave edildi. Atalay ile birlikte Mustafa Kapı ve Işık Kaan da kadroya alınmadı. Genç oyunculardan Celil, Süleyman, Emir, Gökhay ve Eren Can Tuzla maçı kadrosunda kendilerine yer buldular.

  1. 4.12.2019
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