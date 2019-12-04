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04 Aralık 2019, Çarşamba
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kulübeye

Belhanda kulübeye

Kupada Tuzla, ligde ise ile karşılaşacak olan 'da için karar verildi.

Kupada Tuzla, ligde ise ile karşılaşacak olan 'da için karar verildi. Taraftarların tepkilerine, kötü futboluna rağmen Belhanda'yı kazanmaya çalışan 'in de sabrı taştı. Tecrübeli hoca, karşılaşması sonrasında Faslı futbolcuyu yine kızağa çekme kararı aldı. Belhanda bugün kadroda yer almayacak, Alanya karşısında ise kulübede oturacak.

  1. 4.12.2019
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