Belhanda kulübeye

Kupada Tuzla, ligde ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda için karar verildi. Taraftarların tepkilerine, kötü futboluna rağmen Belhanda'yı kazanmaya çalışan Fatih Terim'in de sabrı taştı. Tecrübeli hoca, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Faslı futbolcuyu yine kızağa çekme kararı aldı. Belhanda bugün kadroda yer almayacak, Alanya karşısında ise kulübede oturacak.