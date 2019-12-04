Taylan'ı heyecan bastı

Galatasaraylıların performansını merakla beklediği Taylan Antalyalı, bugün taraftarların önüne çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar Süper Lig'de sadece 3 dakika oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun bu nedenle oldukça heyecanlı olduğu ifade edildi. Taylan göstereceği performansa göre lig maçlarında da süre almaya başlayacak.