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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Taylan'ı heyecan bastı

Taylan'ı heyecan bastı

Galatasaraylıların performansını merakla beklediği , bugün taraftarların önüne çıkacak.

Galatasaraylıların performansını merakla beklediği , bugün taraftarların önüne çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 'de sadece 3 dakika oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun bu nedenle oldukça heyecanlı olduğu ifade edildi. Taylan göstereceği performansa göre lig maçlarında da süre almaya başlayacak.

  1. 4.12.2019
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