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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Diagne çağrı bekliyor

Diagne çağrı bekliyor

'ın 13 milyon euro maliyetle 'dan ettiği ve bu sezon 'a kiraladığı , Galatasaray'a dönmek istiyor.

'ın 13 milyon euro maliyetle 'dan ettiği ve bu sezon 'a kiraladığı , Galatasaray'a dönmek istiyor. ekibinde disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılan ve B takım ile antrenmanlara çıkması istenen Diagne, ocak ayında yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek için 'den çağrı bekliyor.

  1. 4.12.2019
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