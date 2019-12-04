Diagne çağrı bekliyor

Galatasaray'ın 13 milyon euro maliyetle Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve bu sezon Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmek istiyor. Belçika ekibinde disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılan ve B takım ile antrenmanlara çıkması istenen Diagne, ocak ayında yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek için Fatih Terim'den çağrı bekliyor.