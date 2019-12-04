Nagatomo son golünü attı

Japonya'dan Soccer King, Nagatomo'nun, Trabzonspor'a attığı gol için ilginç bir yorum yaptı. Haber yorumda, "Nagatomo, Galatasaray'ı dramatik bir golle yenilgiden kurtardı. Belki de bu gol Avrupa'daki son golü oldu. Ocak ayından itibaren Japonya'da futbol oynayacak Nagatomo, golüne çok sevindi" yazıldı.