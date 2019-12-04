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04 Aralık 2019, Çarşamba
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son golünü attı

Nagatomo son golünü attı

'dan , 'nun, 'a attığı gol için ilginç bir yorum yaptı. yorumda, "Nagatomo, 'ı dramatik bir golle yenilgiden kurtardı.

'dan , 'nun, 'a attığı gol için ilginç bir yorum yaptı. yorumda, "Nagatomo, 'ı dramatik bir golle yenilgiden kurtardı. Belki de bu gol Avrupa'daki son golü oldu. Ocak ayından itibaren Japonya'da futbol oynayacak Nagatomo, golüne çok sevindi" yazıldı.

  1. 4.12.2019
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