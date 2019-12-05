Tuzlaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Tam 5 yolcu...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta, son anlarda 10 kişi kalan rakibine 2-0 kaybetti ve rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi başaramadı. Karşılaşma sonrasında Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Galatasaray'dan ayrılması beklenen oyuncular da ortaya çıktı. İşte Terim'in takımdan göndereceği 5 isim...

5 Aralık 2019 Perşembe 01:16 Güncelleme: 05.12.2019 01:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





