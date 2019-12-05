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Tuzlaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Tam 5 yolcu...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u ağırlayan Galatasaray, yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta, son anlarda 10 kişi kalan rakibine 2-0 kaybetti ve rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi başaramadı. Karşılaşma sonrasında Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Galatasaray'dan ayrılması beklenen oyuncular da ortaya çıktı. İşte Terim'in takımdan göndereceği 5 isim...
5 Aralık 2019 Perşembe 01:16
Güncelleme: 05.12.2019 01:16
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Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.
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GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti.
Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı.
Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.