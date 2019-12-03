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03 Aralık 2019, Salı
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Samuray iş başında

Samuray iş başında

 karşısında herkes 'nun değil de Taşdemir'in sahada olmasını bekliyordu. Ancak , Japon oyuncuyla başlamayı tercih etti.

karşısında herkes 'nun değil de Taşdemir'in sahada olmasını bekliyordu. Ancak , Japon oyuncuyla başlamayı tercih etti. Bu tercih Cimbom'a 1 puan getirirken Nagatomo, G.Saray'daki ikinci golünü 90'da attı. Ayrıca 90+1'de de Trabzonspor'un tehlikeli pozisyonunda ceza sahası içinde kademeye girip, işini yaptı. 79 kez topla buluşup yüzde 88.7'lik pas yüzdesi ile oynayan Nagatomo, maç boyunca hiç top kaybetmedi. 4 kezle en fazla top kapan, yine 4 kezle (Donk'la) en fazla uzaklaştırma yapan isim oldu. Takımın forveti olmadığı için 3 ortası boşa gitse de, 4 uzun topundan 3'ü yerini buldu. Maçtan sonra da "Ruhumuzu ortaya koyduk. Aslında galibiyeti hak etmiştik" diye konuştu.

  1. 3.12.2019
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