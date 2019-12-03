Samuray iş başında
Trabzonspor karşısında herkes Yuto Nagatomo'nun değil de Emre Taşdemir'in sahada olmasını bekliyordu. Ancak Terim, Japon oyuncuyla başlamayı tercih etti.
Trabzonspor karşısında herkes Yuto Nagatomo'nun değil de Emre Taşdemir'in sahada olmasını bekliyordu. Ancak Terim, Japon oyuncuyla başlamayı tercih etti. Bu tercih Cimbom'a 1 puan getirirken Nagatomo, G.Saray'daki ikinci golünü 90'da attı. Ayrıca 90+1'de de Trabzonspor'un tehlikeli pozisyonunda ceza sahası içinde kademeye girip, işini yaptı. 79 kez topla buluşup yüzde 88.7'lik pas yüzdesi ile oynayan Nagatomo, maç boyunca hiç top kaybetmedi. 4 kezle en fazla top kapan, yine 4 kezle (Donk'la) en fazla uzaklaştırma yapan isim oldu. Takımın forveti olmadığı için 3 ortası boşa gitse de, 4 uzun topundan 3'ü yerini buldu. Maçtan sonra da "Ruhumuzu ortaya koyduk. Aslında galibiyeti hak etmiştik" diye konuştu.
- 3.12.2019
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