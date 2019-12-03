Almanya'yı salladı

Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, 13. haftada Union Berlin'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ayrıca Almanya'da haftanın futbolcusu da oldu. Alman futbolunun önemli isimlerinden Dietmar Hamann, Ozan için "Muazzam bir yetenek ve harika bir oyun zekasına sahip" dedi.