Almanya'yı salladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Almanya'yı salladı

'yı salladı

Almanya'yı salladı

'ye  olan , 13. haftada 'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

'ye olan , 13. haftada 'e karşı oynanan maçta gösterdiği başarılı performans nedeniyle Kicker dergisi tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Ayrıca 'da haftanın futbolcusu da oldu. Alman futbolunun önemli isimlerinden Dietmar Hamann, Ozan için "Muazzam bir yetenek ve harika bir oyun zekasına sahip" dedi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya'yı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN