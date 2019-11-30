Son şansını kötü kullandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Son şansını kötü kullandı

Son şansını kötü kullandı

Son şansını kötü kullandı

Gittiği hiçbir kulüpte tutunamayan ve ile yeniden doğmak isteyen beklentileri karşılayamadı. Oynadığı futbolla yeteneklerine adeta ihanet eden 22 yaşındaki futbolcu sınıfta kaldı.

Gittiği hiçbir kulüpte tutunamayan ve ile yeniden doğmak isteyen beklentileri karşılayamadı. Oynadığı futbolla yeteneklerine adeta ihanet eden 22 yaşındaki futbolcu sınıfta kaldı. Özellikle oyuna girdikten sonra takıma yardım etmemesi ve gollerin yenmesi Emre Mor'u taraftarların hedefi haline getirdi.
  1. 30.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son şansını kötü kullandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN