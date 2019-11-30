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30 Kasım 2019, Cumartesi
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1 sene daha kiralanacak

1 sene daha kiralanacak

Cimbom'un transferin son gününde kiraladığı ve en çok verim aldığı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları hem futboluyla hem de savaşçı kimliğiyle kendine hayran bırakan Gabonlu orta sahanın satın alma opsiyonu ise 16 milyon euro.

Cimbom'un transferin son gününde kiraladığı ve en çok verim aldığı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları hem futboluyla hem de savaşçı kimliğiyle kendine hayran bırakan Gabonlu orta sahanın satın alma opsiyonu ise 16 milyon euro. 26 yaşındaki orta sahanın kulüpte kalmaya razı olduğu için Southampton'a 1 yıllık daha kiralama teklifi yapılması planlanıyor.

OCAKTA KAMP YERSE TOPARLAR
Aslan'ın gündemindeki 'ın gelip gelmeyeceği çok merak ediliyor. 32 yaşındaki futbolcu için taraftarlar ikiye bölünse de teknik heyet bu transfere sıcak bakıyor. Son yıllarda düşen performansı nedeniyle soru işaretleri yaratan yıldız oyuncu için, "Ocak ayında takımla birlikte sağlam bir kamp görürse eski formuna kavuşur" yorumları yapılıyor. Arda'nın saha içindeki lider eksikliğini gidereceği de düşünülüyor.

  1. 30.11.2019
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