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26 Kasım 2019, Salı
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iş başında

Belhanda iş başında

Brugge maçı öncesinde gözler G.Saray'ın kadrosuna çevrildi. Eksikler nedeniyle fazla bir opsiyonu bulunmayan Terim, taraftarlarla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen 'ya ilk 11'de şans verecek.

Brugge maçı öncesinde gözler G.Saray'ın kadrosuna çevrildi. Eksikler nedeniyle fazla bir opsiyonu bulunmayan Terim, taraftarlarla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen 'ya ilk 11'de şans verecek. Donk stoperde, Adem ise forvette oynayacak.

  1. 26.11.2019
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