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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Garry Rodrigues transferi FIFA’lık

Sezon başında Al İttihad'dan F.Bahçe'ye gelen 'in G.Saray'dan 'a gidişiyle ilgili 'dan uyarı geldi. Al İttihad yıldız futbolcuyu Cimbom'dan 9 milyon euro'ya almıştı.

Sezon başında Al İttihad'dan F.Bahçe'ye gelen 'in G.Saray'dan 'a gidişiyle ilgili 'dan uyarı geldi. Al İttihad yıldız futbolcuyu Cimbom'dan 9 milyon euro'ya almıştı. Ama ödemesi gereken 5 milyon euro'yu henüz vermedi. Suudi ekibi parayı kısa sürede ödemezse 2-4 dönem yasağı alabilir.

  1. 23.11.2019
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