Garry Rodrigues transferi FIFA’lık
Sezon başında Al İttihad'dan F.Bahçe'ye gelen Garry Rodrigues'in G.Saray'dan Suudi Arabistan'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi. Al İttihad yıldız futbolcuyu Cimbom'dan 9 milyon euro'ya almıştı.
Sezon başında Al İttihad'dan F.Bahçe'ye gelen Garry Rodrigues'in G.Saray'dan Suudi Arabistan'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi. Al İttihad yıldız futbolcuyu Cimbom'dan 9 milyon euro'ya almıştı. Ama ödemesi gereken 5 milyon euro'yu henüz vermedi. Suudi ekibi parayı kısa sürede ödemezse 2-4 dönem transfer yasağı alabilir.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Garry Rodrigues transferi FIFA’lık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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