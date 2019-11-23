Garry Rodrigues transferi FIFA’lık

Sezon başında Al İttihad'dan F.Bahçe'ye gelen Garry Rodrigues'in G.Saray'dan Suudi Arabistan'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi. Al İttihad yıldız futbolcuyu Cimbom'dan 9 milyon euro'ya almıştı. Ama ödemesi gereken 5 milyon euro'yu henüz vermedi. Suudi ekibi parayı kısa sürede ödemezse 2-4 dönem transfer yasağı alabilir.