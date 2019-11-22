Galatasaray'da Steven Nzonzi gerçeği! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında girmişti. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Steven Nzonzi'yi Ersun Yanal'ın veto ettiği bildirildi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Steven Nzonzi'nin Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Yaz transfer döneminde orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertliler, transferin son günlerinde Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.
LEMINA'YI AVCI VETO ETMİŞTİ
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a giden Mario Lemina'yı sakatlık raporlarına ulaşamadığı için istemediğini açıklamıştı.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ise Steven Nzonzi'yi, Roma teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hazırladığı ''yavaş'' raporuna ulaştığı için veto ettiği ortaya çıktı.
Steven Nzonzi'ye ilk etapta Fenerbahçe talip olmuş, fakat Fransız oyuncunun sarı-lacivertli takıma gelmek istemediği iddia edilmişti.
Ersun Yanal'ın ''yavaş'' raporu sonrası vazgeçtiği Steven Nzonzi, Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.
Sezon sonunda Roma'ya dönecek olan Fransız oyuncunun İtlayan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Steven Nzonzi, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.
- 22.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Galatasaray'da Steven Nzonzi gerçeği! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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