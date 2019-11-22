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22 Kasım 2019, Cuma
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'da Steven Nzonzi gerçeği! ...

Galatasaray'da Steven Nzonzi gerçeği! Fenerbahçe...

'ın yaz sezonunda kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Fransız futbolcu Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında girmişti. Transfer döneminde 'nin de gündemine gelen Steven Nzonzi'yi 'ın veto ettiği bildirildi.

'ın yıldız futbolcusu Steven Nzonzi'nin 'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Yaz döneminde orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertliler, transferin son günlerinde Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

LEMINA'YI AVCI VETO ETMİŞTİ
, Galatasaray'a giden Mario Lemina'yı sakatlık raporlarına ulaşamadığı için istemediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü 'ın ise Steven Nzonzi'yi, Roma teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hazırladığı ''yavaş'' raporuna ulaştığı için veto ettiği ortaya çıktı.

Steven Nzonzi'ye ilk etapta Fenerbahçe talip olmuş, fakat Fransız oyuncunun sarı-lacivertli takıma gelmek istemediği iddia edilmişti.

Ersun Yanal'ın ''yavaş'' raporu sonrası vazgeçtiği Steven Nzonzi, Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu.

Sezon sonunda Roma'ya dönecek olan Fransız oyuncunun İtlayan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Steven Nzonzi, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıktı.


  1. 22.11.2019
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