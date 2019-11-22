Galatasaray'da bir kötü haber de transferden! FIFA...
Galatasaray'da kötü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sakatlık belası ile uğraşan ve kadrosunda oynatacak oyuncuların neredeyse birçoğunun maç eksiği olması ile sıkıntılı bir süreç yaşayan sarı kırmızılılarda bir de para sıkıntısı yaşanıyor... Ocak ayında yapılacak transferleri planlamak için UEFA'nın Fair Play Kuralı'na takılmadan plan yapması gereken Galatasaray'da bir olumsuz son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kez kötü haberin geldiği yer ise Suudi Arabistan! İşte sarı kırmızılılardaki son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve Fenerbahçe detayı...
22 Kasım 2019 Cuma 16:30
Güncelleme: 22.11.2019 16:36
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Peş peşe yaşanan sakatlık talihsizliklerinin üzerine Galatasaray'da bir son dakika haberi daha yaşandı...
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Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız oyuncunun transper parasını alamayan Galatasaray'da şimdi de para sorunu ortaya çıktı.
Ödemelerini yapmadığı ortaya çıkan Suudi Arabistan ekibinin Galatasaray'a zararı büyük oldu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Al Ittihad'a geçen GarryRodrigues'in transferi ödemelerinde aksaklık yaşanması nedeniyle konu FIFA'lık oldu.
Galatasaray ile 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında anlaşan Arap kulübünün, ödemeleri yapmaması sonrası FIFA'nın devreye girdiği öğrenildi.