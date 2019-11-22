Galatasaray'da bir kötü haber de transferden! FIFA...

Galatasaray'da kötü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sakatlık belası ile uğraşan ve kadrosunda oynatacak oyuncuların neredeyse birçoğunun maç eksiği olması ile sıkıntılı bir süreç yaşayan sarı kırmızılılarda bir de para sıkıntısı yaşanıyor... Ocak ayında yapılacak transferleri planlamak için UEFA'nın Fair Play Kuralı'na takılmadan plan yapması gereken Galatasaray'da bir olumsuz son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kez kötü haberin geldiği yer ise Suudi Arabistan! İşte sarı kırmızılılardaki son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve Fenerbahçe detayı...