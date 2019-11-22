Terim'den son dakika kararı! Başakşehir maçında...
Milli aranın ardından Süper Lig'deki yarış bir kez daha start alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda bu zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular can sıkarken, Luyindama'nın sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak olması iyice keyifleri kaçırdı... Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda kimlerin forma giyeceği de netlik kazandı. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi bilinmesi gerekenler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi istatistikleri ve muhtemel 11'ler...
22 Kasım 2019 Cuma 15:27
Güncelleme: 22.11.2019 15:46
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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi.
Medipol Başakşehir ise 11. hafta sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip.