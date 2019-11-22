Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçlara alamayan Galatasaray'da yaşanan sıkıntılara ek olarak bir son dakika şoku daha yaşandı! Transfer komitesinin hazırlamış olduğu süper transfer paketi olarak lanse edilen plan suya düştü. Sarı kırmızılıları sarsan olay sonrası akıllarda şimdi tek bir soru var: Peki, şimdi ne olacak? İşte camiada deprem etkisi yaratan son dakika haberinin detayları...