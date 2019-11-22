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Galatasaray'ın 126 milyonluk planı suya düştü! Peki şimdi ne olacak?
Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçlara alamayan Galatasaray'da yaşanan sıkıntılara ek olarak bir son dakika şoku daha yaşandı! Transfer komitesinin hazırlamış olduğu süper transfer paketi olarak lanse edilen plan suya düştü. Sarı kırmızılıları sarsan olay sonrası akıllarda şimdi tek bir soru var: Peki, şimdi ne olacak? İşte camiada deprem etkisi yaratan son dakika haberinin detayları...
22 Kasım 2019 Cuma 13:43
Güncelleme: 22.11.2019 13:49
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Ara transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da şok etkisi yaratan bir son dakika haberi geldi...
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20 milyon Euro'luk kurtuluş planı dahilinde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda ortalığı sallayacak bir gelişme yaşandı.
Son iki sezonun şampiyonu olan ve yaz transfer döneminde de adeta fırtına gibi eserek birçok flaş transfere imza atan Galatasaray, beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldı.
Sezonun en bomba transferi olan RadamelFalcao'nun sakatlığının uzun sürmesinin yanı sıra Andone'nin de sakatlığı işleri karıştırmıştı...
Tam, "Şimdi ne olacak?" sorusunun yanıtını bulmaya çalıştığı sırada sarı kırmızılılarda ilk 11'de forma şansı bulan birçok oyuncunun da sakatlığı Galatasaray'a adeta kabus gibi çöktü.