Falcao'nun sakatlığı geçti

Durumu merakla bekenen Falcao'nun sakatlığıyla ilgili Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon'dan açıklama geldi.

Villalon, Kolombiya Caracol radyosuna konuştu: "Mikro kemik kırığı yok. Sahalara erken dönmek için kortizon içerikli ilaçları almasına hiç izin vermedim Kemik iliği sendromu da geçirmiyor. Sorunu aşil tendonunda. Onu da çözdük. İstanbul'a gönderdik. Önceki diz sakatlığı ile bu sakatlığın alakası yok. 2 yıl içinde önce 5 sonra 6 ay oynamayan bir futbolcu. Öyle kolay teslim olacak bir savaşçı değil. Sakatlığı geçti, bundan sonrası kondisyonerlerin işi."