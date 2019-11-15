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15 Kasım 2019, Cuma
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Falcao'nun sakatlığı geçti

Falcao'nun sakatlığı geçti

'ın yıldız futbolcusu 'nun tedavi süreciyle alakalı konuşan 'in doktoru , "Falcao'nun sakatlığı geçti, bundan sonrası kondisyonerlerin işi" ifadelerini kullandı.

Durumu merakla bekenen Falcao'nun sakatlığıyla ilgili 'in doktoru 'dan açıklama geldi.

Villalon, Kolombiya Caracol radyosuna konuştu: "Mikro kemik kırığı yok. Sahalara erken dönmek için kortizon içerikli ilaçları almasına hiç izin vermedim Kemik iliği sendromu da geçirmiyor. Sorunu aşil tendonunda. Onu da çözdük. 'a gönderdik. Önceki diz sakatlığı ile bu sakatlığın alakası yok. 2 yıl içinde önce 5 sonra 6 ay oynamayan bir futbolcu. Öyle kolay teslim olacak bir savaşçı değil. Sakatlığı geçti, bundan sonrası kondisyonerlerin işi."

  1. 15.11.2019
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