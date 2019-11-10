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10 Kasım 2019, Pazar
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: Falcao ölümüne oynadı

Mustafa Cengiz: Falcao ölümüne oynadı

Spor Kulübü sakatlığı tartışma konusu olan yıldız oyuncu için açıklamalarda bulundu. 'nun topuğunda ödem olduğunu, Galatasaray'a kesinlikle para için gelmediğini söyledi.

Başkanı , Falcao ve Terim hakkında konuştu. Cengiz "Falcao geldiğinde ölümüne oynadı. Topuğunda bir ödem var. Para için gelmedi. Monaco ona daha iyi sözleşme teklif etmişti. R. Madrid Başkanı Perez beni tebrik etti. 'Biz de istiyorduk ama siz aldınız' dedi. Atletico da onu istemiş. ile aramızda hiçbir sorun yok. Sorun var diyenlere gülüyoruz" dedi.

  1. 10.11.2019
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