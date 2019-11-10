Mustafa Cengiz: Falcao ölümüne oynadı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ve Terim hakkında konuştu. Cengiz "Falcao geldiğinde ölümüne oynadı. Topuğunda bir ödem var. Para için gelmedi. Monaco ona daha iyi sözleşme teklif etmişti. R. Madrid Başkanı Perez beni tebrik etti. 'Biz de istiyorduk ama siz aldınız' dedi. Atletico da onu istemiş. Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Sorun var diyenlere gülüyoruz" dedi.