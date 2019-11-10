Mustafa Cengiz: Falcao ölümüne oynadı
Galatasaray Spor Kulübü Mustafa Cengiz sakatlığı tartışma konusu olan yıldız oyuncu Radamel Falcao için açıklamalarda bulundu. Cengiz Falcao'nun topuğunda ödem olduğunu, Galatasaray'a kesinlikle para için gelmediğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ve Terim hakkında konuştu. Cengiz "Falcao geldiğinde ölümüne oynadı. Topuğunda bir ödem var. Para için gelmedi. Monaco ona daha iyi sözleşme teklif etmişti. R. Madrid Başkanı Perez beni tebrik etti. 'Biz de istiyorduk ama siz aldınız' dedi. Atletico da onu istemiş. Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Sorun var diyenlere gülüyoruz" dedi.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Mustafa Cengiz: Falcao ölümüne oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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