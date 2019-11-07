Yakışmadı!

Bu sezon taraftarlarını üzen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlarına da bir yenisini ekledi. Daha önce aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'da adından söz ettiren sarı- kırmızılı ekipten herkes bir sürpriz bekliyordu ancak ortaya ağır bir mağlubiyet çıktı: 6-0. Rodrygo ilk 7 dakikada attığı 2 golle temsilcimizin gardını düşürdü. 14'te Ramos'un penaltı golüyle fark 3'e çıktı.

YENMESİ ŞART

İkinci yarıda Benzema ve Rodrygo birer gol daha geldi: 6-0. Mağlubiyetten çok oyuncularımızın, Real Madrid karşısında hiçbir çaba göstermemesi herkesi üzerken Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda mendil salladı. Artık yüzünü Avrupa Ligi'ne çeviren temsilcimiz, 26 Kasım'da Club Brugge'u konuk edecek. Avrupa'da yoluna devam edebilmek için 2 puanla üçüncü sırada yer alan Belçika ekibini yenmekten başka şansı yok.