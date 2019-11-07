Yakışmadı!
Kalesinde tam 6 gol gören sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi defterini erken kapatmak durumunda kaldı. 26 Kasım’da Club Brugge ile Avrupa Ligi için kapışacak.
Bu sezon taraftarlarını üzen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlarına da bir yenisini ekledi. Daha önce aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'da adından söz ettiren sarı- kırmızılı ekipten herkes bir sürpriz bekliyordu ancak ortaya ağır bir mağlubiyet çıktı: 6-0. Rodrygo ilk 7 dakikada attığı 2 golle temsilcimizin gardını düşürdü. 14'te Ramos'un penaltı golüyle fark 3'e çıktı.
YENMESİ ŞART
İkinci yarıda Benzema ve Rodrygo birer gol daha geldi: 6-0. Mağlubiyetten çok oyuncularımızın, Real Madrid karşısında hiçbir çaba göstermemesi herkesi üzerken Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda mendil salladı. Artık yüzünü Avrupa Ligi'ne çeviren temsilcimiz, 26 Kasım'da Club Brugge'u konuk edecek. Avrupa'da yoluna devam edebilmek için 2 puanla üçüncü sırada yer alan Belçika ekibini yenmekten başka şansı yok.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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