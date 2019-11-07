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07 Kasım 2019, Perşembe
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Yakışmadı!

Yakışmadı!

Kalesinde tam 6 gol gören sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi defterini erken kapatmak durumunda kaldı. ’da ile için kapışacak.

Bu sezon taraftarlarını üzen , Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlarına da bir yenisini ekledi. Daha önce aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa'da adından söz ettiren sarı- kırmızılı ekipten herkes bir sürpriz bekliyordu ancak ortaya ağır bir mağlubiyet çıktı: 6-0. Rodrygo ilk 7 dakikada attığı 2 golle temsilcimizin gardını düşürdü. 14'te Ramos'un penaltı golüyle fark 3'e çıktı.

YENMESİ ŞART
İkinci yarıda Benzema ve Rodrygo birer gol daha geldi: 6-0. Mağlubiyetten çok oyuncularımızın, karşısında hiçbir çaba göstermemesi herkesi üzerken Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda mendil salladı. Artık yüzünü 'ne çeviren temsilcimiz, 'da 'u konuk edecek. Avrupa'da yoluna devam edebilmek için 2 puanla üçüncü sırada yer alan ekibini yenmekten başka şansı yok.

  1. 7.11.2019
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