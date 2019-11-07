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07 Kasım 2019, Perşembe
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Liderlik planı

Liderlik planı

'da , Alanya, , Yeni , F.Bahçe ve 'un puan kaybettiği haftada ilk yarıyı lider kapatmanın planlarını yapmaya başladı. Tecrübeli teknik adama göre kritik haftalara girildi.

'da , Alanya, , Yeni , F.Bahçe ve 'un puan kaybettiği haftada ilk yarıyı lider kapatmanın planlarını yapmaya başladı. Tecrübeli teknik adama göre kritik haftalara girildi. Gaziantep (D), Başakşehir ve Trabzonspor (D) maçlarından alacakları başarılı sonuçlar ilk yarıyı lider bitir bitirmelerini sağlayacak. Galatasaray'ın lider Alanya ile arasında 3 puan bulunuyor.

7 MAÇTA 7 GALİBİYET
Galatasaray geçen sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamlamıştı... Şu anda ise sarı-kırmızılıların 16 puanı var. Geriye kalan 7 haftada ise alınacak 21 puan var. Geriye kalan 7 maçın 5'inden galibiyet alınsa bile 31 puana ulaşacak Galatasaray, geçen sezonun ilk yarısını geride bırakacak. Bu rakamları oyuncularıyla paylaşan Terim, geride kalan 7 maçtan 7 galibiyet istedi.

BARTALİ'YE EMANET
Galatasaray taraftarının sahada görmeyi istediği Taylan Antalyalı için teknik heyet, yeni bir planlama yaptı. Fatih Terim, Rizespor maçında şans bulması beklenen ancak yedek kulübesine dahi alınmayan Taylan'ı güçlü ve en iyi formuyla sahaya sürmeyi planlıyor. Teknik ekip, 24 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak kupa maçında sahaya sürecek. Ardından, yavaş yavaş lig maçlarında da süre alacak. Terim, Taylan'ı güçlendirmek için Bartali'yi görevlendirdi.

  1. 7.11.2019
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