Belhanda ve Feghouli’ye ilgi büyük
Galatasaray'ın devre arasındaki transferde en büyük güvencesi Faslı Belhanda ile Cezayirli Feghouli... Çünkü iki Arap oyuncuya Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi Arap ülkelerinin takımlarından ciddi teklifler var.
Galatasaray'ın devre arasındaki transferde en büyük güvencesi Faslı Belhanda ile Cezayirli Feghouli... Çünkü iki Arap oyuncuya Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi Arap ülkelerinin takımlarından ciddi teklifler var. İki oyuncu da Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda Fransa'ya dönmek istediklerine yönelik açıklamalar yapsa da yönetim Arap takımlarına satarak iki oyuncudan ciddi anlamda para kazanmanın hesaplarını yapıyor.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
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