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07 Kasım 2019, Perşembe
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ve Feghouli’ye ilgi büyük

Belhanda ve Feghouli’ye ilgi büyük

'ın devre arasındaki transferde en büyük güvencesi Faslı ile ... Çünkü iki oyuncuya , ve gibi Arap ülkelerinin takımlarından ciddi teklifler var.

'ın devre arasındaki transferde en büyük güvencesi Faslı ile ... Çünkü iki oyuncuya , ve gibi Arap ülkelerinin takımlarından ciddi teklifler var. İki oyuncu da Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda 'ya dönmek istediklerine yönelik açıklamalar yapsa da yönetim Arap takımlarına satarak iki oyuncudan ciddi anlamda para kazanmanın hesaplarını yapıyor.

  1. 7.11.2019
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