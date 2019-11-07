Belhanda ve Feghouli’ye ilgi büyük

Galatasaray'ın devre arasındaki transferde en büyük güvencesi Faslı Belhanda ile Cezayirli Feghouli... Çünkü iki Arap oyuncuya Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi Arap ülkelerinin takımlarından ciddi teklifler var. İki oyuncu da Galatasaray'dan ayrılmaları durumunda Fransa'ya dönmek istediklerine yönelik açıklamalar yapsa da yönetim Arap takımlarına satarak iki oyuncudan ciddi anlamda para kazanmanın hesaplarını yapıyor.