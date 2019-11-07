Diagne için takas teklifi
Club Brugge, Senegalli oyuncu için Galatasaray ile temas kurdu. Mbaye Diagne'nin bonservisini almak isteyen Club Brugge yönetimi Galatasaray'dan fiyat istedi.
Mbaye Diagne'nin bonservisini almak isteyen Club Brugge yönetimi G.Saray'dan fiyat istedi. Sarı-kırmızılı yönetim ise 13 milyon euro'ya aldığı Fildişili oyuncu için 12 milyon euro talep etti. Belçika tarafı 28 yaşındaki bir oyuncu için böyle bir rakam ödemelerinin söz konusu olmadığını ama takasla transferi çözebileceklerini iletti. Belçika ekibinden, Diagne'ye karşılık Krepin Diatta istendi ancak Belçika tarafı dönüş yapmadı. Görüşmeler kesildi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Diagne için takas teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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