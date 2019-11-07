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07 Kasım 2019, Perşembe
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Diagne için takas teklifi

Diagne için takas teklifi

, Senegalli oyuncu için ile temas kurdu. 'nin bonservisini almak isteyen Club Brugge yönetimi Galatasaray'dan fiyat istedi.

'nin bonservisini almak isteyen yönetimi G.Saray'dan fiyat istedi. Sarı-kırmızılı yönetim ise 13 milyon euro'ya aldığı Fildişili oyuncu için 12 milyon euro talep etti. tarafı 28 yaşındaki bir oyuncu için böyle bir rakam ödemelerinin söz konusu olmadığını ama takasla transferi çözebileceklerini iletti. Belçika ekibinden, Diagne'ye karşılık Krepin Diatta istendi ancak Belçika tarafı dönüş yapmadı. Görüşmeler kesildi.

  1. 7.11.2019
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