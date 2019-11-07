Diagne için takas teklifi

Mbaye Diagne'nin bonservisini almak isteyen Club Brugge yönetimi G.Saray'dan fiyat istedi. Sarı-kırmızılı yönetim ise 13 milyon euro'ya aldığı Fildişili oyuncu için 12 milyon euro talep etti. Belçika tarafı 28 yaşındaki bir oyuncu için böyle bir rakam ödemelerinin söz konusu olmadığını ama takasla transferi çözebileceklerini iletti. Belçika ekibinden, Diagne'ye karşılık Krepin Diatta istendi ancak Belçika tarafı dönüş yapmadı. Görüşmeler kesildi.