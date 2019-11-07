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07 Kasım 2019, Perşembe
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Pazarlık başlıyor

Pazarlık başlıyor

, 'dan kiraladığı 'nin bonservisini almak için devre arasında görüşmelerine başlama kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar Brighton ile pazarlık masasına oturacak.

, 'dan kiraladığı 'nin bonservisini almak için devre arasında görüşmelerine başlama kararı aldı. Oynadığı 7 maçta yalnızca 2 gol atmasına rağmen sahada gösterdiği yüksek performansla 'in gözüne giren Andone için bonservis görüşmeleri sezon sonu beklenmeden yapılacak.

GALATASARAY'I SEVDİ
FFP sıkıntısı yaşayan ve sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray, öncelikle gözden çıkardığı oyuncuların satış bedeline göre Brighton ile pazarlık masasına oturacak. Cimbom, Andone için Brighton'a öncelikle 3 milyon euro önerecek ve duruma göre teklifini artıracak. Rumen golcünün de Galatasaray'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Brighton ile 2023'e kadar kontratı bulunan Florin Andone, Temmuz 2018'de 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

26 yaşındaki golcünün 1 sezon kiralanması için 700 bin euro ödeyen Galatasaray, satın alma opsiyonu koymamıştı.

  1. 7.11.2019
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