PSG tek attı gruptan çıktı

Paris Saint-Germain, A Grubu'nun ikinci tura kalan ilk takımı oldu. Club Brugge karşılaşan Fransızlar. mücadelenin 22. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Club Brugge, 76. dakikada Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Ancak Diagne penaltıyı kaçırdı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte PSG, Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.