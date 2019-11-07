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07 Kasım 2019, Perşembe
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tek attı gruptan çıktı

PSG tek attı gruptan çıktı

 Saint-Germain, A Grubu'nun ikinci tura kalan ilk takımı oldu. karşılaşan Fransızlar. mücadelenin 22. dakikasında ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Fransız ekibi, Club Brugge’u İcardi’nin golüyle mağlup etti. Diagne penaltı kaçırdı.

Saint-Germain, A Grubu'nun ikinci tura kalan ilk takımı oldu. karşılaşan Fransızlar. mücadelenin 22. dakikasında ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Club Brugge, 76. dakikada Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Ancak Diagne penaltıyı kaçırdı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte , 'ın da yer aldığı A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

  1. 7.11.2019
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