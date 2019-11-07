PSG tek attı gruptan çıktı
Paris Saint-Germain, A Grubu'nun ikinci tura kalan ilk takımı oldu. Club Brugge karşılaşan Fransızlar. mücadelenin 22. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Fransız ekibi, Club Brugge’u İcardi’nin golüyle mağlup etti. Diagne penaltı kaçırdı.
Paris Saint-Germain, A Grubu'nun ikinci tura kalan ilk takımı oldu. Club Brugge karşılaşan Fransızlar. mücadelenin 22. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Club Brugge, 76. dakikada Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Ancak Diagne penaltıyı kaçırdı. Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve ev sahibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte PSG, Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
PSG tek attı gruptan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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