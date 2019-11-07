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07 Kasım 2019, Perşembe
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Varlıkları yoklukları bir!

Varlıkları yoklukları bir!

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, ligde son oynanan maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve 'ı yedek kulübesine çekti.

Terim, ligde son oynanan maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve 'ı yedek kulübesine çekti. Sarı- kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, ise listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. 4 oyuncunun yerine Marcao, Mariano, Nzonzi ve Feghouli forma giydi.

  1. 7.11.2019
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